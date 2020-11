Joe Biden očakáva najvyššiu volebnú účasť v amerických dejinách

Washington 3. novembra (TASR) - Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden v utorok počas zhromaždenia v meste Filadelfia v štáte Pensylvánia vyhlásil, že v tohtoročných voľbách očakáva historicky najvyššiu účasť voličov. Informovala o tom spravodajská televízia CNN.



"V tomto roku bude voliť najviac v amerických dejinách," povedal Biden davu svojich stúpencov. Podľa neho sa dá očakávať, že vo voľbách bude hlasovať viac ako 150 miliónov ľudí.



Uviedol, že voliči vo veku od 18 do 30 rokov prichádzajú voliť v stále väčšom počte a že 54 percent hlasov zatiaľ odovzdali ženy.



Biden tiež kritizoval úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. "V mnohých veciach je pozadu. Jednou z nich je, že si myslí, že môže rozhodnúť, koho budú ľudia voliť. No hádajte, koho? To ľudia rozhodnú o tom, kto sa stane prezidentom! Musíme si len spomenúť, kým sme. Toto sú Spojené štáty americké," dodal.



Na záver svojho vystúpenia oznámil, že z Filadelfie sa vráti domov do Wilmingtonu v štáte Delaware, kde strávi volebnú noc.



Američania v utorok rozhodujú o tom, či úradujúci prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Jeho vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom za vlády prezidenta Baracka Obamu (2009 - 2017). Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.