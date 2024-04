Biden očakáva, že Irán zaútočí na Izrael, ale nebude úspešný

Washington 12. apríla (TASR) - Prezident USA Joe Biden v piatok vyhlásil, že podľa jeho očakávania sa Irán pokúsi zaútočiť na Izrael v krátkom čase a bude to odveta za úder v Sýrii. Biden však klerikálny štát varoval, aby nezaútočil. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Nechcem dávať zaručené informácie, ale podľa môjho očakávania to bude skôr než neskôr," povedal Biden novinárom.



Na otázku, aký má odkaz pre Irán ohľadne útoku na Izrael, Biden povedal: "Nerobte to."



"Sme oddaní obrane Izraela, budeme Izrael podporovať, budeme pomáhať Izrael brániť a Irán nebude úspešný," vyhlásil americký prezident.



Iránsky klerikálny štát sa zaprisahal, že podnikne odvetný úder za izraelský útok z 1. apríla, ktorý zrovnal so zemou iránsky konzulát v sýrskom Damasku a zahynulo pri tom sedem členov iránskych elitných Revolučných gárd vrátane dvoch generálov.