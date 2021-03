Biden ocenil historickú návštevu pápeža Františka v Iraku

Washington 8. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok ocenil návštevu pápeža Františka v Iraku, ktorá podľa neho vyslala obyvateľom tejto krajiny dôležité posolstvo o bratstve a zmierení. Informovala o tom agentúra AFP.



"Skutočnosť, že pápež František navštívil staroveké náboženské pamiatky vrátane biblického rodiska proroka Abraháma, strávil čas veľkým ajatolláhom Alím Sístáním (najvyšším duchovným šiitských moslimov) v meste Nadžaf a predniesol modlitby v Mósule - meste, ktoré len pred niekoľkými rokmi zažilo skazu a neznášanlivosť zo strany Islamskému štátu, je symbolom nádeje pre celý svet," napísal Biden v krátkom vyhlásení zverejnenom na stránke Bieleho domu.



Trojdňový program 84-ročného pápeža Františka v Iraku, ktorý sa začal v piatok, prebehol bez problémov, a to napriek obavám z bezpečnostnej situácie a pandémie koronavírusu. Išlo o vôbec prvú pápežskú cestu do tejto blízkovýchodnej krajiny.



Pápež, ktorý sa v pondelok vrátil do Ríma, precestoval v piatich irackých provinciách vyše 1400 kilometrov. Usiloval sa priniesť nádej tamojším menšinovým kresťanom, ktorí boli v uplynulých rokoch vystavení represiám zo strany radikálnych islamistov. Vo svojich vystúpeniach František hovoril o pokojnom spolunažívaní, odpustení a zmierení všetkých irackých náboženských a etnických komunít.