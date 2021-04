Biden ocenil pokrok Spojených štátov v boji proti pandémii

Washington 28. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok vo svojom prejave k národu vyhlásil, že Spojené štáty dosiahli ohromujúci pokrok v boji proti koronavírusovej pandémii. Informovala o tom agentúra AFP.



"Hoci stále máme pred sebou ešte dlhú cestu, v máji a júni je potrebné urobiť veľa práce, aby sme sa dopracovali k 4. júlu," povedal Biden. Odkazoval tým na Deň nezávislosti, ktorý stanovil za míľnik v boji proti ochoreniu COVID-19 a v ktorý by sa mohli Američania stretnúť v malých skupinách.



Pokrok, ktorý USA dosiahli v boji s covidom, označil Biden za ohromujúci a uviedol, že je to zásluha všetkých Američanov.



V prejave pred Bielym domom prezident USA zároveň podotkol, že od jeho nástupu do úradu "dramaticky klesá" počet infikovaných i úmrtí v spojitosti s covidom.



Biden takisto - podľa televízie CNN - vyzval Američanov, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu, pričom poukázal na nové usmernenie amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré v utorok oznámilo, že úplne zaočkovaní Američania nemusia na verejnosti nosiť rúško, pokiaľ nie sú v dave neznámych ľudí.



Úplne zaočkovaní podľa smerníc CDC nemusia nosiť rúška na otvorenom priestranstve počas chôdze, jazdy na bicykli alebo behu, keď sú sami - alebo v spoločnosti osôb z tej istej domácnosti. Dýchacie cesty nemusia mať prekryté ani v menšej skupine úplne zaočkovaných ľudí.



Aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostala už viac ako polovica dospelej populácie USA a viac ako jedna tretina je už úplne zaočkovaná.