Biden ocenil výmenu väzňov s Ruskom,ktorej súčasťou boli aj Američania

Washington 1. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok ocenil výmenu väzňov s Ruskom, v rámci ktorej sa do vlasti vracajú americký novinár Evan Gershkovich i bývalý príslušník námornej pechoty Paul Whelan. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"Dohoda, ktorá zaistila ich slobodu, bola diplomatický výkon," povedal prezident. "Niektorí z týchto žien a mužov boli nespravodlivo zadržiavaní celé roky. Všetci z nich boli vystavovaní nepredstaviteľnému utrpeniu a neistote. Ich utrpenia sa dnes končí," uviedol Biden.



Prezident potvrdil, že medzi osobami, ktoré Rusko prepustilo, boli aj traja americkí občania a jedna osoba so stálym pobytom v USA. Patrí k nim aj novinárka stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) Alsu Kurmaševová či kritik Kremľa Vladimir Kara-Murza. Medzi prepustenými sú aj nemeckí občania.



Do Ruska sa výmenou vráti osem osôb z Nemecka, Slovinska, Nórska, Poľska a USA. Nemecká vláda potvrdila prepustenie agenta ruskej tajnej služby FSB Vadima Krasikova odúdeného za vraždu. Rusko vyzvala, aby prepustilo všetkých politických väzňov.



Americký denník Wall Street Journal (WSJ) potvrdil, že jeho novinár Gershkovich bol prepustený. Súčasťou štvrtkovej výmeny boli aj dve deti, ktoré však neboli väzňami.