Biden odcestoval do Európy, ale cikády spôsobili meškanie lietadla

Washington 9. júna (TASR) - Americkí reportéri cestujúci do Británie na prvú zahraničnú cestu prezidenta USA Joea Bidena meškali sedem hodín, lebo ich špeciálne lietadlo obsadili cikády. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Oblasť amerického hlavného mesta Washington patrí medzi časti krajiny, ktoré zaplavili cikády z Roja X (alebo Roja desať, po anglicky Brood X). Ide o obrovský výskyt hlučných jedincov hmyzu, ktoré sa každých 17 rokov vynoria zo zeme. Prudko narážajú do pohybujúcich sa vozidiel a nič netušiacich okoloidúcich ľudí.



Cikády neušetrili ani Bidena, ktorý cestoval na svoju prvú zahraničnú cestu, a to práve do Európy, kde sa stretne so spojencami z EÚ a NATO a tiež s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Keď sa Biden pred nástupom na palubu lietadla Air Force One pri Washingtone rozprával s cestujúcimi novinármi, zmietol si z ramena cikádu.



"Pozor na cikády," povedal šéf Bieleho domu.



Nie je jasné, ako cikády narušili mechaniku novinárskeho lietadla. K meškaniu letu v utorok neskoro večer prispelo aj počasie a odpočinok posádky. Nakoniec toto lietadlo nahradili iným strojom a ten vzlietol v stredu krátko po 04.00 h.



Novinárske špeciálne lietadlo bolo vybavené za pomoci Bieleho domu a žurnalisti sa v ňom vezú na vlastné náklady. Neočakáva sa, že meškanie bude mať nejaký vplyv na spravodajské pokrývanie Bidenovej návštevy Európy, dodala AP.