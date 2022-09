Biden odcestoval do štátu Delaware, aby odovzdal hlas v primárkach

Washington 14. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden odcestoval v utorok na palube lietadla Air Force One do svojho domovského štátu Delaware, aby odovzdal svoj hlas vo voľbách, ktoré rozhodnú o okolnostiach jeho zostávajúceho pôsobenia v úrade.



Ako informovala agentúra AFP, Biden odovzdal svoj hlas v primárkach v meste Wilmington v štáte Delaware v čase, keď jeho Demokratická strana bojuje o každý možný hlas v tzv. midterm voľbách, ktoré sa uskutočnia 8. novembra - približne v polovici funkčného obdobia prezidenta.



Televízia CNN informovala, že Bidenova cesta na voľby, ktorá sa uskutočnila na náklady daňových poplatníkov, vyvolala otázky, prečo prezident nevolil inými možnými spôsobmi, napr. poštou alebo predčasne.



CNN pripomenula, že Biden počas svojho pôsobenia v úrade prezidenta USA lieta domov, do Delaware, pomerne často - podľa médií v jednom z domov, ktoré tam vlastní, strávil viac ako štvrtinu svojho funkčného obdobia, čo je často terčom kritiky zo strany politických oponentov i časti verejnosti za plytvanie peňazí.



Aj jeho utorková cesta do Delaware zahŕňala dva lety vojenských špeciálov, vyslanie dvoch prezidentských kolón a ochranku políciou v dvoch amerických štátoch a v Dištrikte Kolumbia.



Tzv. midterm voľby rozhodnú o tom, kto ovládne Kongres, i o budúcnosti Bidenovho legislatívneho programu. Toto hlasovanie zvyčajne dopadá pre stranu úradujúceho prezidenta zle, a to sa donedávna predpovedalo aj v prípade Bidena.



Demokrati však začali dúfať, že nie je všetko stratené, konštatovala AFP. Vysvetlila, že Demokratická strana vo svojich výstupoch k verejnosti výrazne zdôrazňuje odpor republikánov voči právu na potrat, zatiaľ čo Biden sa snaží premeniť hlasovanie v tzv. midterm voľbách na referendum o svojom predchodcovi Donaldovi Trumpovi.