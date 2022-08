Biden odcestoval na rodinnú dovolenku do Južnej Karolíny

North Charleston 11. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden odcestoval v stredu z Washingtonu na letnú dovolenku, ktorú strávi s rodinou v štáte Južná Karolína. Očakáva sa, že mimo Washingtonu bude minimálne sedem dní, informovala agentúra AP.



Prezident s manželkou Jill odcestovali z Bieleho domu autom, ktoré ich odviezlo na leteckú základňu neďaleko Washingtonu. Odtiaľ ich prezidentský špeciál Air Force One odviezol do Charlestonu v Južnej Karolíne. Na palube lietadla bol aj prezidentov syn Hunter s manželkou Melissou a synom Beauom.



Bidenovci by mali tráviť dovolenku v Južnej Karolíne na ostrove Kiawah, kde sa nachádza súkromná pláž aj golfové ihrisko. Podľa zistení agentúry AP by tam mali zostať do utorka, a to v dome jedného z rodinných priateľov.



Biely dom podrobnosti o programe prezidentovej dovolenky nezverejnil a neuviedol ani to, kedy sa vráti naspäť do Washingtonu.



Americký prezident nie je ani počas dovolenky úplne oslobodený od povinností spojených s jeho úradom. Naďalej konzultuje potrebné záležitosti so svojimi spolupracovníkmi a dostáva každodenné hlásenia od tajných služieb USA.