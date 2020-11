Biden odcestoval s rodinou do prázdninového domu v Rehoboth Beach

Washington 12. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden smeruje do plážového mesta Rehoboth Beach v štáte Delaware a strávi tam určitý čas so svojou rodinou. Bude to jeho prvý oddych od práce na preberaní vedenia krajiny od minulého týždňa, keď bolo oznámené jeho volebné víťazstvo. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra AP.



Bidenovci vlastnia v malom plážovom meste Rehoboth Beach prázdninový dom. Je vzdialený asi 145 kilometrov od ich rodinného domu vo Wilmingtone, nachádzajúcom sa tiež v Delaware. Prázdninové sídlo je obľúbeným útočiskom Bidenovcov a novozvolený prezident sa tam vracal aj v minulosti, keď potreboval rozmýšľať o dôležitých rozhodnutiach. Na určitý čas sa do domu v Rehoboth Beach utiahol tiež v auguste, keď rozmýšľal, koho si vyberie za svojho viceprezidenta.



Biden sa podľa očakávania neobjaví na verejných podujatiach prinajmenšom do soboty večera, keď sa vráti do Wilmingtonu. Jeho spolupracovníci však vravia, že po návrate bude pokračovať v súkromných stretnutiach venovaných prechodu k novej americkej administratíve.



Demokratický víťaz volieb tento týždeň už pracoval na preberaní vlády: vybral napríklad nominantov do svojho kabinetu, ktorý 20. januára prevezme vedenie krajiny od administratívy úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa, za vedúceho kancelárie Bieleho domu svojho dlhoročného poradcu Rona Klaina (59) a aj ďalších spolupracovníkov, ktorí mu majú pomôcť zaistiť hladký prechod moci. Mená predstaviteľov svojej administratívy bude podľa očakávania v najbližších týždňoch ešte prehodnocovať.



Víťazom prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Biden po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident tým presiahol potrebnú hranicu 270 hlasov voliteľov a porazil svojho republikánskeho protikandidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Trumpa. Informovali o tom v sobotu 7. novembra americké médiá vrátane televíznej stanice CNN a tlačovej agentúry AP.



Trump odmieta prijať prehru v prezidentských voľbách. Vyhlásil, že voľby sa ešte neskončili a má záujem v tejto veci podniknúť ďalšie právne kroky. Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.