Biden odcestuje do Európy, zúčastní sa aj na summite NATO

Washington 2. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden odcestuje v júli do Európy. V rámci päťdňovej cesty má v pláne navštíviť Spojené kráľovstvo, Litvu a Fínsko, oznámil v nedeľu Biely dom. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Biden by mal v nedeľu 9. júla odcestovať do Londýna, kde sa stretne s britským kráľom Karolom III. a s premiérom Rishim Sunakom. Biden sa na májovej korunovácii kráľa nezúčastnil a Spojené štáty zastupovala prvá dáma USA Jill Bidenová.



Následne sa Biden zúčastní na summite NATO v litovskom Vilniuse (11. a 12. júla) a nakoniec navštívi fínsku metropolu Helsinki, kde sa koná americko-nordický summit.



Účasť šéfa Bieleho domu na summite NATO sa všeobecne očakávala. Spojené štáty uviedli, že členské krajiny Severoatlantickej aliancie sa takmer zhodujú v tom, ako na nadchádzajúcom summite riešiť tlak Ukrajiny na jej budúce členstvo.



Ukrajina je kandidátskou krajinou na vstup do NATO i Európskej únie, niektoré európske vlády však nechcú stanovovať Kyjevu oficiálny časový plán členstva, kým pokračuje ruská invázia.