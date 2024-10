Biden odkladá návštevu Nemecka pre hurikán Milton

Washington 8. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden odložil plánovanú návštevu Nemecka koncom tohto týždňa a následnú cestu do Angoly. Urobil tak pre silný hurikán Milton, ktorý sa blíži k štátu Florida, oznámil v utorok Biely dom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Biden sa mal vo štvrtok v Berlíne stretnúť s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom. Následne sa mal v spolkovej krajiny Porýnie-Falcko zúčastniť na summite o Ukrajine na americkej leteckej základni Remstein.



Hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit vyhlásil, že odklad návštevy je poľutovaniahodný, ale Berlín rozumie aktuálnej situácii na Floride. "Biely dom nás o tom informoval vopred," dodal.



Úrad britského premiéra avizoval, že Keir Starmer napriek neúčasti Bidena v sobotu pricestuje do Berlína na rozhovory s lídrami Francúzska a Nemecka, aby rokoval o situácii na Ukrajine a Blízkom východe, píše Reuters.



Bidenova administratíva má vážne obavy z hurikánu smerujúceho do oblastí USA, ktoré len nedávno zasiahol hurikán Helene.



Milton v uplynulých hodinách mierne zoslabol, ale stále dosahuje 4. kategóriu s rýchlosťou vetra 230 kilometrov za hodinu. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) varovalo, že tropický cyklón bude "podľa predpovedí aj naďalej extrémne nebezpečný".