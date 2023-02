Biden odletel z Varšavy, z Európy sa vracia do Spojených štátov

Varšava 22. februára (TASR) — Americký prezident Joe Biden odletel v stredu večer z Varšavy do Spojených štátov. V Európe bol dovedna približne 72 hodín, v priebehu ktorých navštívil Poľsko a ešte predtým neohlásene Kyjev. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN.



Prezidentský špeciál Air Force One odletel z Varšavy o 17.51 h SEČ. Biden sa domov vracia svojím obvyklým upraveným lietadlom typu Boeing 747. Do Európy však letel neštandardným menším lietadlom typu Boeing 757, s ktorým po medzipristátí v Nemecku na dotankovanie pristál poľskom meste Przemysl ležiacom pri ukrajinských hraniciach. Následne odtiaľ pokračoval americký prezident vlakom do Kyjeva, kam dorazil — po desiatich hodinách — v pondelok na svitaní.



Počas svojej prekvapivej návštevy Kyjeva, ktorá sa konala len štyri dni pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu, sa Biden stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil tiež nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov dolárov, obsahujúci aj muníciu pre salvové raketomety HIMARS, ktoré USA darovali Ukrajine už predtým. V pondelok večer pricestoval do Poľska.



Počas návštevy Poľska sa Biden stretol s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, v utorok predniesol prejav pred kráľovským hradom vo Varšave a na záver svojej cesty absolvoval v stredu summit s lídrami krajín Bukureštskej deviatky (B9), do ktorej patrí aj Slovensko.



Podľa vyhlásenia Bieleho domu na summite lídri B9 deklarovali "neochvejnú podporu Ukrajine", ako aj svoj záväzok pomáhať jej, dokým to bude potrebné. "Rokovali o posilnenej obrane na východnom krídle NATO, pričom prezident Biden zopakoval neochvejný záväzok Spojených štátov voči článku 5 Severoatlantickej zmluvy," uviedol na margo stretnutia Biely dom.



Biden počas celej svojej cesty opakovane deklaroval, že NATO je silnejšie a jednotnejšie než kedykoľvek predtým. Vyzdvihol tiež skutočnosť, že Kyjev zostal aj rok po vypuknutí ruskej invázie slobodným.