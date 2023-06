Biden odložil schôdzku s Stoltenbergom pre neplánovanú návštevu zubára

Washington 12. júna (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden o deň odložil schôdzku s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ktorá bola naplánovaná na pondelok. Biden totiž musel podstúpiť zrejme neplánované zubné ošetrenie, píše agentúra AFP.



Stretnutie so Stoltenbergom, ktorého témou mala byť situácia na Ukrajine, aj následná diplomatická recepcia boli presunuté na utorok, uviedol Biely dom.



Bidenov osobný lekár Kevin O'Connor vo vyhlásení uviedol, že Biden – ktorý je vo veku 80 rokov najstarším úradujúcim prezidentom USA – pociťoval bolesti spôsobené nedoliečeným črenovým zubom v pravej spodnej časti čeľuste.



Dentálny zákrok - ošetrenie zubného koreňového kanála - mal prebehnúť priamo v Bielom dome. "Prezident počas neho nebude v celkovej anestézii, čiže nevstúpi do platnosti 25. dodatok americkej ústavy," uviedlo vopred Bidenovo tlačové oddelenie. To znamená, že prezident bude pri vedomí a schopný plniť si svoje povinnosti. V opačnom prípade by jeho právomoci nakrátko prešli na viceprezidentku Kamalu Harrisovú.



Hoci O'Connorove vyhlásenie nenasvedčuje tomu, že by bolo vážne ohrozené prezidentovo zdravie, zubné ošetrenie zrejme nebolo vopred plánované, keďže Biden v pondelok na poslednú chvíľu odvolal aj svoju účasť na podujatí na podporu univerzitného športu, a to len necelú hodinu pred jeho začiatkom.



Bidenov zdravotný stav je pod drobnohľadom najmä po tom, čo ohlásil opätovnú kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2024. Ak by sa mu podarilo uspieť, svoj druhý mandát vo funkcií by ukončil vo veku 86 rokov.