Biden: Odmietnutie návrhu zákona o pomoci Ukrajine nahráva Putinovi

Washington 6. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok vyhlásil, že pokiaľ americký Kongres neschváli návrh zákona, na ktorý je naviazaná ďalšia pomoc pre Ukrajinu, pomôže tak Rusku vo vojne na Ukrajine. Zároveň obvinil exprezidenta Donalda Trumpa, že sa snaží z bezpečnostných záležitostí krajiny získať politické body. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Bidenova vláda sa v americkom Kongrese snaží o schválenie návrhu zákona v hodnote 118 miliárd dolárov, na ktorý je naviazaná pomoc USA pre Ukrajinu. Republikáni ho však blokujú a výmenou za podporu návrhu zákona žiadajú posilnenie ochrany hraníc.



Vyhliadky na schválenie návrhu zákona sú zatiaľ nejasné - demokrati majú v Senáte tesnú väčšinu, nie však v Snemovni reprezentantov, v ktorej majú prevahu republikáni, pripomína AFP.



"Teraz nemôžeme odísť. (Ruský prezident Vladimir) Putin sa na to spolieha. Podporiť tento návrh zákona znamená postaviť sa Putinovi. Nesúhlas s týmto návrhom mu nahráva do karát," uviedol Biden.



Biden s požiadavkou republikánov na posilnenie hraníc súhlasil a uviedol, že návrh zákona obsahuje "najprísnejší súbor reforiem na zabezpečenie hraníc v dejinách". Republikáni ho však napriek tomu odmietli.



"Prečo? Z jednoduchého dôvodu: Donald Trump. Pretože Trump si myslí, že mu to politicky ublíži. Pretože... aj keď to pomôže jeho krajine, nesúhlasí. Radšej spraví z tejto otázky zbraň, než by ju skutočne riešil," dodal Biden s tým, že Trump podľa neho "oslovoval republikánov v Snemovni reprezentantov aj v Senáte, vyhrážal sa im a snažil sa ich zastrašiť".



Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti napísal: "Nebuďte HLÚPI!!! Potrebujeme samostatný zákon o ochrane hraníc a prisťahovalectve. Nemal by byť žiadnym spôsobom, v žiadnej forme ani podobe viazaný na zahraničnú pomoc!"



Dohoda je pre Biely dom najlepšou možnosťou, ako poskytnúť Ukrajine ďalšiu pomoc v čase prebiehajúcej ruskej invázie, vysvetľuje AP. Pokračujúca podpora pre Kyjev je jedným z hlavných cieľov zahraničnej politiky Bidenovej administratívy. Kongres USA by schválením zákona uvoľnil aj finančné prostriedky pre Izrael, ktorý od októbra bojuje proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.