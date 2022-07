Biden odsúdil Trumpa za nečinnosť pri útoku na Kapitol

Washington 26. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden kritizoval v pondelok svojho predchodcu Donalda Trumpa za to, že sa vlani v januári nepokúsil zastaviť útok svojich priaznivcov na washingtonský Kapitol, zatiaľ čo polícia bola vystavená "stredovekému peklu". TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"Statoční strážcovia zákona boli tri hodiny vystavení stredovekému peklu... tvárou v tvár šialenému davu, ktorý uveril klamstvám porazeného prezidenta," povedal Biden v prednahratom príhovore, ktorý odznel na konferencii Národnej organizácie čiernošských výkonných predstaviteľov v oblasti presadzovania práva v meste Orlando v štáte Florida.



"Porazený bývalý prezident Spojených štátov to všetko tri hodiny sledoval z pohodlia súkromnej jedálne vedľa Oválnej pracovne," povedal Biden, ktorý sa zotavuje z ochorenia COVID-19 a naďalej sa nachádza v izolácii v Bielom dome.



"Policajti boli v ten deň hrdinami. Donaldovi Trumpovi chýbala odvaha konať," dodal prezident USA.



Výbor amerického Kongresu vyšetruje útok davu na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021, pri ktorom prišlo o život päť ľudí. Minulý týždeň sa konalo posledné vypočutie počas leta. Podľa AP bolo zamerané na to, že Trump sa nepokúsil rozohnať útočníkov, ktorí obsadili Kapitol, aj keď ho vtedajší vrcholní predstavitelia americkej vlády a členovia jeho rodiny žiadali, aby vyzval na ukončenie násilia.