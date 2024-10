Biden odvolil, vyzval na skončenie vojny v Pásme Gazy

Wilmington 28. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok apeloval na skončenie vojny, ktorú Izrael vedie v Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Prímerie je potrebné. Mali by sme túto vojnu ukončiť," povedal prezident USA reportérom po tom, čo odovzdal svoj hlas v prezidentských voľbách. Biden hlasoval predčasne vo svojom domovskom štáte Delaware a podporil Kamalu Harrisovú - súčasnú viceprezidentku, ktorú pri svojom odstúpení z kampane v júli sám odporučil ako svoju nástupníčku.



Po hlasovaní sa vyjadril aj k vyslaniu tisícok severokórejských vojakov do Ruska a označil ho "nebezpečný vývoj". Západ sa obáva, že by títo vojaci mohli byť nasadení do vojny Ruska na Ukrajine, pripomína AFP.



"Je to veľmi nebezpečné," odpovedal Biden na otázku týkajúcu sa nasadenia vojakov KĽDR.



Komentoval aj rozhodnutie amerického miliardára Elona Muska rozdávať vo volebne nerozhodnutých štátoch každý deň milión dolárov náhodne vybraným osobám, ktoré sa zaregistrujú do hlasovania a podpíšu internetovú petíciu na podporu prvého a druhého ústavného dodatku. Podľa Bidena je to "totálne nevhodné", citovala ho agentúra Reuters.



Musk vo voľbách podporuje Harrisovej rivala, republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa.