Biden omilostil tisíce ľudí odsúdených za prechovávanie marihuany

Washington 7. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu oznámil, že udeľuje milosť tisícom Američanov odsúdeným za prechovávanie marihuany. Informujú o tom agentúry AP a AFP.



"Nikto by nemal byť vo väzení len za užívanie alebo prechovávanie marihuany," uvádza sa v Bidenovom vyhlásení, ktoré bolo zverejnené v písomnej forme aj v podobe videa.



Šéf Bieleho domu upozornil na to, že tisícom ľudí sú z toto dôvodu upierané príležitosti v oblasti zamestnania, bývania či vzdelávania a on chce tento stav zmeniť.



Prezidentská milosť sa týka iba tých osôb, ktoré boli odsúdené výhradne za prechovávanie drogy pre vlastnú potrebu a nie aj za ďalšie súvisiace trestné činy. Vzťahuje sa tiež len na rozsudky vynesené federálnymi súdmi na základe federálnej legislatívy.



Biden preto apeloval na guvernérov amerických štátov, aby nasledovali jeho príklad a udelili milosť oveľa väčšiemu počtu osôb odsúdených za prechovávanie marihuany podľa zákonov platných v jednotlivých štátoch USA.



Agentúra AP označuje Bidenovo oznámenie za veľký krok na ceste k dekriminalizácii marihuany, za ktorej prechovávanie sú v USA neprimerane často odsudzovaní ľudia tmavej pleti.



Agentúra AFP si všíma, že Bidenov krok prichádza zhruba mesiac pred voľbami do amerického Kongresu, ktoré sa konajú približne v polovici funkčného obdobia prezidenta.