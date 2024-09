Biden: Opatrenia na urýchlenie podpory Ukrajine oznámime vo štvrtok

New York 26. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden uviedol, že vo štvrtok budú oznámené opatrenia USA na urýchlenie podpory Ukrajiny v rámci medzinárodného úsilia pomôcť Kyjevu obnoviť škody spôsobené ruskou inváziou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Biden sa v stredu spoločne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a ďalšími svetovými lídrami streli na okraj Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, aby vyjadrili svoju jednotu pre Ukrajinu.



"Sme odhodlaní poskytnúť Ukrajine zdroje, ktoré potrebuje na to, aby sa vrátila silnejšia ako predtým... V tomto boji nie ste sami," povedal americký prezident pri predstavovaní spoločného vyhlásenia o podpore obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny. Spoločné vyhlásenie podporilo viac ako 30 krajín.



Biden a Zelenskyj by sa podľa plánu mali stretnúť vo štvrtok v Bielom dome.



Ukrajinský prezident vo svojom prejave spomenul Marshallov plán na obnovu Európy po druhej svetovej vojne a povedal, že dnes "kladieme základy podobnej architektúre obnovy".



Rusko je podľa kópie vyhlásenia rozposlanej Bielym domom na základe medzinárodného práva povinné zaplatiť za škody, ktoré spôsobilo na Ukrajine.



"Opätovne potvrdzujeme, že v súlade so všetkými platnými zákonmi a našimi právnymi systémami zostanú ruské zvrchované aktíva v našich jurisdikciách zmrazené dovtedy, kým Rusko neukončí svoju agresiu a nezaplatí za škody, ktoré spôsobilo Ukrajine," uvádza sa podľa agentúry Reuters v správe.