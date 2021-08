Biden označil amerických vojakov zabitých v Kábule za hrdinov

Washington 26. augusta (TASR) - Americkí vojaci, ktorí zahynuli pri štvrtkových bombových útokoch v afganskej metropole Kábul, sú hrdinovia, vyhlásil v Bielom dome prezident USA Joe Biden.



"Hrdinovia, ktorí sa zapojili do nebezpečnej, nezištnej misie na záchranu životov ostatných," uviedol Biden.



Podľa jeho slov boli súčasťou v dejinách nevídaného evakuačného úsilia, pri ktorom sa podarilo "za 11 dní dostať do bezpečia viac ako 100.000 amerických občanov, amerických partnerov a Afgancov, ktorí nám a ďalším pomáhali".



Biden zároveň varoval osoby zodpovedné za útoky pri kábulskom letisku, pri ktorých zahynulo 12 príslušníkov amerických armády: "Tí, ktorí vykonali tento útok, ako aj ktokoľvek iný, kto želá Amerike škodu, vedzte toto: Neodpustíme. Nezabudneme. Budeme vás prenasledovať a prinútime vás zaplatiť."



Ďalších najmenej 15 príslušníkov amerických služieb utrpelo pri útokoch zranenia.



Ako informovala stanica CNN, predstaviteľ afganského ministerstva verejného zdravotníctva uviedol, že pri samovražedných bombových útokoch pri letisku Hámida Karzaja v Kábule zahynulo viac ako 60 Afgancov a 140 ďalších utrpelo zranenia.



K útokom sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS). Afganské militantné hnutie Taliban, ktoré nedávno obsadilo krajinu, tieto útoky odsúdilo.