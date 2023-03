Biden označil Putinove vyjadrenia o jadrových zbraniach za nebezpečné

Washington 29. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok označil vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina o umiestnení jadrových zbraní v Bielorusku za nebezpečné. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



"Toto je nebezpečný druh vyjadrení a je to znepokojujúce," povedal Biden pre médiá.



Putin v sobotu oznámil, že sa s Bieloruskom dohodol na rozmiestnení taktických jadrových zbraní v tejto krajine. Západ toto oznámenie ruského prezidenta odsúdil.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v nedeľu povedal, že Spojené štáty dosiaľ nezaznamenali nijaké známky toho, že by Rusko presúvalo do Bieloruska jadrové zbrane.



Európska únia vyzvala v nedeľu Bielorusko, aby nesúhlasilo s umiestnením týchto zbraní na svojom území. Mohlo by totiž v dôsledku toho čeliť ďalším sankciám.



Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyhlásilo, že k rozhodnutiu umožniť rozmiestnenie ruských jadrových zbraní na svojom území ho donútili agresívne kroky krajín Severoatlantickej aliancie ohrozujúce bezpečnosť Bieloruska.