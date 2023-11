Biden označil rokovanie s čínskym prezidentom za konštruktívne

Woodside 16. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden označil stredajšie rokovanie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v americkom štáte Kalifornia ako jedno z najkonštruktívnejších a najproduktívnejších, ktoré obaja spolu dosiaľ viedli. TASR správu prevzala v noci na štvrtok z agentúry AFP a stanice CNN.



Biden na tlačovej konferencii po stretnutí uviedol, že hoci sa v mnohých otázkach so Si Ťin-pchingom nezhodol, ich rozhovory sú vždy "priamočiare."



Na otázku novinárov, či čínskemu lídrovi dôveruje, Biden odpovedal: "Ako hovorí staré príslovie: dôveruj, ale preveruj." Vzťah USA s Čínou označil za "konkurenčný".



Biden potvrdil, že počas štvorhodinového rokovania sa dohodli na obmedzení nezákonnej výroby fentanylu, obnovení komunikácie medzi armádami oboch krajín, ako aj na spolupráci v rámci problematiky využívania umelej inteligencie. Povedal, že dohoda s Pekingom o znížení výroby prekurzorov používaných pri výrobe fentanylu "zachráni životy" a ocenil angažovanosť Siho v tejto otázke.



V otázke Taiwanu zdôraznil, že Spojené štáty naďalej uznávajú tzv. politiku jednej Číny. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa Biden vyzval Siho, aby "rešpektoval" blížiace sa voľby na Taiwane.



Biden tiež uviedol, že čínskeho prezidenta stále považuje za "diktátora". "Je to diktátor v tom zmysle, že je to chlapík, ktorý stojí na čele krajiny s komunistickým režimom," odpovedal na otázku novinárky, či by ho týmto výrazom označil aj teraz. Biden totiž prirovnal čínskeho lídra k diktátorom počas júnového podujatia v Kalifornii.



"Existujú kritické globálne výzvy, ktoré si vyžadujú naše spoločné vedenie. A dnes sme dosiahli skutočný pokrok," napísal predtým šéf Bieleho domu na sociálnej sieti X na margo zmieneného rokovania v mestečku Woodside.



Biden a Si rokovali popri summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Naposledy sa osobne stretli vlani v novembri na indonézskom ostrove Bali. Vzťahy medzi oboma krajinami sa odvtedy zhoršili.