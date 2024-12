Biden označil spojenectvo s Južnou Kóreou za základný pilier mieru

Washington 15. decembra (TASR) - Prezident Joe Biden počas telefonátu s juhokórejským premiérom v sobotu zdôraznil silu vzťahu USA s Južnou Kóreou. Han Tok-su sa stal úradujúcim prezidentom po zosadení Jun Sok Jola z tejto funkcie v parlamente. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Prezident Biden vyjadril presvedčenie, že vzťah (oboch krajín) zostane základným pilierom mieru a prosperity v indicko-pacifickej oblasti počas funkčného obdobia úradujúceho prezidenta Hana," uviedol Biely dom.



"Prezident Biden vyjadril uznanie za odolnosť demokracie a právneho štátu v Kórejskej republike a opätovne potvrdil pevný záväzok Spojených štátov voči ľudu Kórejskej republiky," dodal Biely dom vo vyhlásní



Juhokórejský parlament v sobotu dvojtretinovou väčšinou odhlasoval ústavnú obžalobu prezidenat Juna za jeho vyhlásenie stanného práva minulý týždeň. Parlament síce stanné právo o niekoľko hodín zrušil, ale v krajine to vyvolalo najhoršie politické nepokoje za posledné desaťročia.



Premiér Han bude dočasným prezidentom, až kým ústavný súd nerozhodne o trvalom odvolaní Juna. Súd má na to polročnú lehotu a odvolanie musí potvrdiť šesť z deviatich sudcov ústavného súdu. Po takomto rozhodnutí sa voľba nového prezidenta musí uskutočniť do 60 dní.



Podľa juhokórejskej ústavy môže prezident vykonávať funkciu iba jedno päťročné funkčné obdobie, čo v prípade oficiálneho zosadenia bráni Junovi znovu kandidovať.