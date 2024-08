Biden označil Trumpa za skutočnú hrozbu pre americkú bezpečnosť

Washington 11. augusta (TASR) – Americký prezident Joe Biden v prvom televíznom rozhovore od stiahnutia opätovnej kandidatúry na post šéfa Bieleho domu varoval, že republikánsky kandidát Donald Trump je hrozbou pre bezpečnosť krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie CBS News.



"Zapamätajte si moje slová, ak zvíťazí... v týchto voľbách, sledujte, čo sa stane," povedal Biden v interview pre CBS News, ktoré odvysielali v nedeľu. "Je skutočnou hrozbou pre americkú bezpečnosť. Pozrite sa, sme v zlomovom bode v dejinách sveta... a demokracia je kľúčom," vyhlásil.



Biden (81) v krátkom rozhovore znova priznal, že v televíznej debate s Trumpom, ktorá podčiarkla obavy týkajúce sa jeho veku, nepodal presvedčivý výkon. Podľa vlastných slov však mal "veľmi zlý deň", pretože bol chorý, zo zdravotného hľadiska však nemá žiaden vážny problém.



Rozhodnutie odstúpiť z volebného súboja vysvetlil Biden aj obavami ďalších politikov svojej Demokratickej strany, že poškodí ich šance na opätovné zvolenie. Dodal, že jeho hlavnou prioritou je zabrániť Trumpovi, aby sa znova dostal k moci.



"Kritickou otázkou je pre mňa stále – a nie je to žart – zachovanie tejto demokracie," povedal Biden. "Mám voči krajine povinnosť urobiť to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť, a to je – musíme, musíme, musíme poraziť Trumpa."



Biden tiež povedal, že je hrdý na to, čo vo funkcii prezidenta dosiahol v oblasti tvorby pracovných miest, investícií či obnovy po pandémii covidu. Uviedol tiež, že sa bude zapájať do kampane svojej viceprezidentky Kamaly Harrisovej, ktorú demokrati namiesto neho nominovali do prezidentských volieb.



Odchádzajúci prezident dodal, že po volebnom víťazstve v roku 2020 očakával, že odslúži len jedno funkčné obdobie, no presvedčili ho, aby znovu kandidoval. "Uvažoval som o sebe ako o prechodnom prezidentovi. Neviem ani povedať, koľko mám rokov. Je pre mňa ťažké dostať to z úst, ale veci sa dostali do pohybu tak rýchlo, že sa to nestalo," uviedol pre CBS News.