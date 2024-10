Biden označil Trumpových priaznivcov za odpad

Washington 30. októbra (TASR) - Prezident USA Joe Biden sa dostal v utorok pod paľbu kritiky za to, že priaznivcov republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa prirovnal k odpadu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Biden týmto vyjadrením pre neziskovú organizáciu Voto Latino reagoval na Trumpov míting v New Yorku, na ktorom komik Tony Hinchcliffe nazval Portoriko "plávajúcim ostrovom odpadu".



"Jediný odpad, ktorý tam vidím plávať, sú jeho priaznivci... jeho démonizácia Latinoameričanov je bezohľadná a neamerická," povedal americký prezident.



Biely dom následne vo vyhlásení uviedol, že Biden svojimi slovami narážal na nenávistnú rétoriku na Trumpovom mítingu v Madison Square Garden, nie na jeho priaznivcov.



Republikánsky kandidát na prezidenta označil Bidenove vyjadrenie za "hrozné". Trump na predvolebnom mítingu v Pensylvánii pripomenul slová svojej súperky z volieb v roku 2016 Hillary Clintonovej, ktorá povedala, že polovica Trumpových priaznivcov sú "poľutovaniahodní". "Odpad je myslím horší, však?" pýtal sa republikán.



Trump sa od vyjadrenia komika Hinchcliffa na svojom mítingu na adresu Portorika dištancoval. "Neviem, či je to veľký problém alebo nie, ale nechcem, aby niekto robil škaredé alebo hlúpe vtipy... Pravdepodobne tam nemal byť," uviedol v rozhovore pre stanicu Fox News.