Biden označil zadržanie Gershkovicha za nezákonné

Washington 11. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok uviedol, že zadržanie novinára denníka The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkovicha v Rusku je neprijateľné a úplne nezákonné. Takisto podľa svojich slov plánuje hovoriť s novinárovou rodinou. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice CNN.



"Dávame jasne najavo, že to, čo sa deje, je totálne nezákonné," povedal Biden pre médiá pred odletom do Severného Írska. Dodal, že sa v pondelok neúspešne pokúsil spojiť s Gershkovichovou rodinou a v úsilí bude pokračovať na palube lietadla.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok Gershkovichovo zatknutie označilo za nezákonné a vyzvalo na jeho okamžité prepustenie. Prípadom sa teraz bude zaoberať osobitný vyslanec USA pre rukojemníkov Roger Carstens a k dispozícii bude mať dodatočné zdroje.



Kremeľ v utorok v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov USA uviedol, že tento novinár porušil zákony Ruskej federácie.



Ruské orgány zadržali Gershkovicha (31) v Jekaterinburgu 29. marca a vyšetrovatelia Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) ho v piatok oficiálne obžalovali zo špionáže. Gershkovich i WSJ tieto obvinenia odmietajú.



Biden v utorok priletí do Severného Írska pri príležitosti 25. výročia podpísania Veľkopiatkovej dohody z roku 1998.