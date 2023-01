Biden označil zdĺhavý proces voľby predsedu Snemovne za zahanbujúci

Washington 4. januára (TASR) - Americký prezident v stredu označil neúspešné úsilie republikánov pri voľbe predsedu Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, za "zahanbujúce". TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.



Členovia snemovne v utorok nedokázali zvoliť nového predsedu ani po troch kolách hlasovania, pričom republikáni v nej majú väčšinu. Biden v tejto súvislosti uviedol, že "celý svet situáciu v Kongrese sleduje". Prezident sa podľa svojich slov sústredí na riešenie záležitostí.



"To nie je môj problém," povedal v spojitosti s voľbou predsedu. "Len si myslím, že to, že to trvá tak dlho, je naozaj zahanbujúce," dodal.



Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v utorok zasadla po prvý raz v novom zložení, pričom prevahu majú republikáni. Na zvolenie do funkcie predsedu je potrebných 218 hlasov. Líder republikánov v snemovni Kevin McCarthy v prvých troch kolách hlasovania tento počet nezískal a mal dokonca nižšiu podporu ako kandidát demokratov Hakeem Jeffries.



Hlasovanie bude pokračovať v stredu. Predseda musí byť zvolený, aby členovia snemovne mohli zložiť prísahu a začať rokovať, píše AFP. Nového predsedu sa poslancom v prvom kole hlasovania nepodarilo zvoliť prvýkrát od roku 1923.