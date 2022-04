Biden oznámil nový balík vojenskej pomoci Ukrajine za 800 miliónov USD

Washington 21. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 800 miliónov dolárov. Má obsahovať delostrelecké zbrane, húfnice, muníciu a taktické drony. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Tento najnovší balík nadväzuje na predchádzajúcu vojenskú pomoc USA pre Kyjev v hodnote 2,6 miliardy dolárov. Americký Kongres v marci schválil rozpočet vo výške 13,6 miliardy dolárov na vojenskú a humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Ako upozornil Biden, tento rozpočet je už takmer vyčerpaný a ďalšiu pomoc bude musieť opätovne schvaľovať Kongres, napísala agentúra AP.



Biden zároveň vyhlásil, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa nikdy nepodarí zmocniť sa Ukrajiny.



"Prostredníctvom našej jednoty so spojencami a partnermi a taktiež s ukrajinským národom posielame Putinovi neomylný odkaz – nikdy sa mu nepodarí ovládnuť a okupovať celú Ukrajinu," vyhlásil Biden.



Americký prezident okrem toho oznámil, že jeho krajina uľahčí vstup ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny cez iné európske štáty a zároveň uzavrie neformálnu utečeneckú trasu cez Mexiko. USA sú pripravené prijať do 100.000 utečencov z Ukrajiny. Dosiaľ ich do USA prišlo približne 15.000, najmä cez Mexiko.