Biden oznámil povinnú karanténu pre ľudí prilietajúcich do krajiny

Washington 21. januára (TASR) - Cestujúci do USA budú musieť po príchode do krajiny absolvovať karanténu, oznámil vo štvrtok nový americký prezident Joe Biden. Informovala o tom agentúra AFP.



"Každý, kto do USA prilieta z inej krajiny, bude okrem povinného nosenia rúška musieť absolvovať test pred odletom a karanténu po príchode do Ameriky," povedal Biden.



Biden nespresnil, koľko by karanténa mala trvať. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) skrátilo odporúčanú dobu karantény zo 14 na 10 dní, píše na svojej webovej stránke denník USA Today. Takisto podľa USA Today zatiaľ nie je známe, kedy vstúpi toto opatrenie do platnosti a ako bude uplatňované.



Povinné testy oznámila ešte predchádzajúca vláda bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Karanténa však vtedy bola len odporúčaním.



Biden vo štvrtok podpísal desať výkonných nariadení týkajúcich sa boja proti koronavírusovej pandémii vrátane povinného nosenia rúšok v lietadlách, vlakoch či medzimestských autobusoch.



Nový prezident prisľúbil, že čo sa týka opatrení na zastavenie pandémie, zaujme omnoho tvrdší prístup ako jeho predchodca Trump. Okrem iného si stanovil za cieľ, že počas prvých 100 dní vo funkcii zabezpečí 100 miliónov dávok vakcíny proti novému koronavírusu.