Biden oznámil rozšírenie programu pre migrantov aj ochranné opatrenia

Washington 5. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden oznámil vo štvrtok rozšírenie programu prijímania migrantov, v rámci ktorého bude môcť do Spojených štátov prísť mesačne 30.000 ľudí z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely. Migrantov z týchto krajín, ktorí obchádzajú americké zákony, však z územia USA vyhostia. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN.



Biden podľa svojich slov opätovne vyzve americký Kongres, aby schválil nové imigračné zákony, pretože jeho právomoci na riešenie krízy sú v súčasnosti obmedzené.



Pripomenul, že väčšina z osôb, ktoré cez Mexiko prichádzajú na územie USA, pochádza z Kuby, Nikaraguy, Venezuely a Haiti. Mnohí z nich čelia utláčaniu zo strany režimov či ozbrojených gangov. Systém ich prijímania v USA však podľa prezidenta nefunguje.



Migrantov z týchto krajín vyzval, aby pred príchodom požiadali o zaradenie do príslušného programu, v opačnom prípade im vstup na územie USA zamietnu.



Biden čelí zo strany republikánov i niektorých demokratov z pohraničných oblastí kritike, že nedokáže riešiť vysoké počty nezákonných príchodov osôb cez južné hranice, pripomína CNN.



Biely dom takisto oznámil, že Biden v nedeľu navštívi južné hranice USA a zastaví sa v meste El Paso v štáte Texas. Stretne sa tam s predstaviteľmi miestnych úradov a vyjadrí sa k bezpečnostnej situácii na hraniciach. Bude to Bidenova prvá návšteva týchto hraníc od januára 2021, keď nastúpil do úradu.



Prezident sa v El Paso zastaví predtým, ako odcestuje na summit lídrov krajín Severnej Ameriky (NALS) v Mexiku (9. – 10. januára). S mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom tam bude rokovať aj o migrácii.



El Paso v posledných týždňoch čelí rekordnému počtu prichádzajúcich migrantov. Tí začali do USA hromadne smerovať, keď sa blížil koniec platnosti pandemického opatrenia v oblasti migrácie, ktoré prijala vláda exprezidenta Donalda Trumpa počas pandémie v roku 2020, pripomína CNN.



Najvyšší súd Spojených štátov však koncom decembra rozhodol, že opatrenie z obdobia začiatku pandémie koronavírusu, ktorým zablokovali prístup do krajiny pre stovky migrantov, zostane dočasne v platnosti. Na základe tohto opatrenia môžu americké úrady vrátiť do Mexika osoby, ktoré nespĺňajú podmienky programu americkej vlády.



Biely dom tvrdí, že situáciu na hraniciach môže vyriešiť iba Kongres, kde republikánski a demokratickí zákonodarcovia dosiaľ nedokázali dosiahnuť konsenzus o reforme imigračného systému.