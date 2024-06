Biden oznámil sprísnené pravidlá na južnej hranici s Mexikom

Washington 4. júna (TASR) - Spojené štáty dočasne uzavrú svoju južnú hranicu s Mexikom pre žiadateľov o azyl, keď výrazne stúpne počet ľudí, ktorí ju prekračujú nelegálne. Vyplýva to z nového nariadenia prezidenta Joea Bidena, oznámil v utorok Biely dom. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Opatrenie nadobúda platnosť okamžite. Žiadateľov o azyl na hranici odmietnu, keď počet nelegálnych migrantov prekročí 2500 denne. V súčasnosti je podľa amerických predstaviteľov na ešte vyššej úrovni.



Tento krok je zameraný na riešenie otázky bezpečnosti hraníc, ktorú podľa prieskumov vnímajú voliči pred novembrovými voľbami v USA ako jeden z najväčších problémov. Hranicu opätovne otvoria dva týždne po tom, ako počet nelegálnych migrantov klesne pod 1500 za deň.



"Podľa Joea Bidena by bezpečnosť amerických rodín mala vždy stáť na prvom mieste. Preto dnes prezident oznamuje nové historické prezidentské nariadenia s cieľom zabrániť získať azyl migrantom, ktorí prekračujú našu južnú hranicu nezákonne," povedal hovorca Bieleho domu Andrew Bates.



Zástupcovia vlády predtým novinárom povedali, že nelegálni migranti, ktorí pri príchode nevyjadria obavu vrátiť sa do krajiny pôvodu, nebudú môcť podať žiadosť o azyl a okamžite ich deportujú. Výnimkou budú deti bez sprievodu, osoby s vážnymi zdravotnými problémami či obete obchodovania s ľuďmi.



Ľudia, ktorí pri príchode deklarujú strach vrátiť sa domov alebo úmysel žiadať o azyl, podstúpia prísnejšiu previerku než doteraz. Ak kontrolou prejdú, budú môcť požiadať o nižší stupeň humanitárnej ochrany, než je azyl.



Biden zvažoval takéto opatrenia už niekoľko mesiacov, najmä po stroskotaní dohody demokratov a republikánov v Kongrese o bezpečnosti hraníc. Väčšina republikánskych kongresmanov ju napokon odmietla na výzvu exprezidenta Donalda Trumpa, opätovného súpera demokrata Bidena v prezidentských voľbách, napísala agentúra AP.