Biden oznámil vojenskú pomoc pre Izrael, USA pošle aj lietadlovú loď

Washington 8. októbra (TASR) – Do Izraela smeruje nová vojenská pomoc Spojených štátov a ďalšia bude nasledovať v najbližších dňoch. Po útokoch militantov palestínskeho Hamasu na Izrael to v nedeľu oznámil americký prezident Joe Biden. Podľa Pentagónu USA poskytnú Izraelu muníciu a vojenskú techniku, do oblasti vysielajú aj lietadlovú loď. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a AP.



Biden podľa Bieleho domu telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Hovorili spolu okrem iného o "pokračujúcom úsilí zabezpečiť, aby si žiadni nepriatelia Izraela nemysleli, že sa môžu alebo by sa mali snažiť využiť súčasnú situáciu".



Americké ministerstvo obrany uviedlo, že USA tiež posilnia svoje sily na Blízkom východe. "Vláda Spojených štátov bude izraelským obranným silám rýchlo poskytovať ďalšie vybavenie a zdroje vrátane munície," uviedol minister obrany Lloyd Austin.



Oznámil tiež, že nariadil presun lietadlovej lode USS Gerald R. Ford a sprievodných vojenských plavidiel do východnej časti Stredozemného mora. USA tiež zvýšia počet svojich vojenských lietadiel v regióne.



Skupina lodí, ktorú tvoria aj krížniky a torpédoborce, bude pripravená pomôcť Izraelu a reagovať na všetky možnosti, od zabránenia dodávok ďalších zbraní Hamasu po vojenský prieskum, uviedli americkí predstavitelia.



USS Gerald R. Ford je najnovšou americkou lietadlovou loďou. Plavidlo, ktorého posádku tvorí približne 5000 námorníkov, bolo minulý týždeň počas svojej prvej misie na námorných cvičeniach s Talianskom v Iónskom mori, dodáva AP.