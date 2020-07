Biden, oznámil, že svojho viceprezidenta si vyberie na budúci týždeň

Wilmington 29. júla (TASR) - Joe Biden, predpokladaný prezidentský kandidát Demokratickej strany, v noci na stredu oznámil, že svojho viceprezidenta si vyberie na budúci týždeň. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden pred novinármi v meste Wilmington v domovskom štáte Delaware vyhlásil, že spomedzi kandidátov, z ktorých jeden pôjde s ním do záveru predvolebnej kampane a v novembri do súboja s úradujúcim prezidentom Donaldom Trumpom, si bude vyberať "v prvý týždeň v auguste". "A sľubujem, že keď to (výber) urobím, tak to oznámim," avizoval.



Svojho času Biden prisľúbil, že demokrati budú mať na hlasovacom lístku v prezidentských voľbách aj meno ženy.



V médiách sa v tejto súvislosti spomínajú mená kalifornskej senátorky Kamaly Harrisovej a Susan Riceovej, ktorá bola poradkyňou pre národnú bezpečnosť v tíme prezidenta USA Baracka Obamu.



Zvažujú sa údajne aj tri ďalšie mená: Tammy Duckworthová zo štátu Illinois, Elizabeth Warrenová zo štátu Massachusetts a Tammy Baldwinová z Wisconsinu.



Možné je aj zaangažovanie niektorej z členiek Snemovne reprezentantov Val Demingsovej (Florida) a Karen Bassovej (Kalifornia), či niektorej z dvojice guvernérok - Gretchen Whitmerovej (Michigan) a Michelle Lujanovej Grishamovej (Nové Mexiko). Spomína sa aj Keisha Lanceová Bottomsová, ktorá je primátorkou Atlanty.



Spravodajský portál Politico už v aktualizácii profilov prezidentských kandidátov zverejnil Bidenov výrok, že si "1. augusta" vybral "Harrisovú". Neskôr však Politico túto informáciu stiahol s vysvetlením, že došlo k "technickej chybe".



Nominačný zjazd Demokratickej strany sa má začať 17. augusta. Očakáva sa, že Biden oznámi svoju voľbu týkajúcu sa osoby svojho viceprezidenta/viceprezidentky skôr.