Biden: Palestínsky štát by mal vzniknúť po priamych rokovaniach

Washington 22. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden je presvedčený, že palestínsky štát by mal vzniknúť po priamych rokovaniach medzi stranami, a nie jednostranným uznaním, uviedol v stredu Biely dom. Reagoval tak na oznámenia Írska, Španielska a Nórska, že tento mesiac uznajú štátnosť Palestíny, píše TASR podľa agentúry Reuters.



"Prezident je silným podporovateľom riešenia v podobe dvoch štátov a bol ním počas celej svojej kariéry," uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť.



Írsko, Nórsko a Španielsko v stredu oznámili, že 28. mája oficiálne uznajú Palestínu ako štát. Uviedli tiež, že dúfajú, že podobne budú postupovať aj ďalšie západné krajiny.



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v reakcii nariadil okamžité stiahnutie izraelských veľvyslancov z týchto krajín na konzultácie do Izraela a varoval pred následkami.



Štát Palestína uznáva približne 144 zo 193 členských krajín OSN vrátane Ruska, Číny alebo Indie. Spomedzi 27 krajín Európskej únie tak zatiaľ však spravila len hŕstka krajín. Proti uznaniu Palestíny ako štátu sú aj USA, ktoré sú najbližším spojencom Izraela.



Podľa Izraela by uznanie štátnosti Palestíny v súčasnosti znamenalo akúsi odmenu pre palestínske militantné hnutie Hamas za jeho útoky, píše Reuters. Izrael pritom s Hamasom v súčasnosti vedie vojnu v Pásme Gazy.