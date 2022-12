Biden plánuje cestu do subsaharskej Afriky

Washington 15. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok oznámil, že plánuje navštíviť subsaharskú Afriku. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že pôjde o prvú návštevu prezidenta USA v tejto časti sveta od roku 2015.



Biden plány na cestu do Afriky oznámil v rámci summitu USA-Afrika, ktorý sa koná vo Washingtone. Nešpecifikoval pritom dátum ani destinácie, spresnil len, že niektorí z afrických lídrov ho pozvali do svojich krajín.



Posledným prezidentom USA, ktorý navštívil Afriku, bol v júli roku 2015 Barack Obama. Cieľom jeho cesty bola Keňa a Etiópia.



Obamov nástupca Donald Trump sa netajil svojím nezáujmom o subsaharskú Afriku a bol prvým prezidentom za posledné štyri desaťročia, ktorý ju počas výkonu funkcie nenavštívil.



Biden sa vo štvrtok v prejave k takmer 50 africkým lídrom, ktorí sa na tri dni zišli vo Washingtone, prihováral za to, aby Afrika zohrávala významnejšiu rolu na medzinárodnej scéne.



Vyslovil sa i za to, aby Africká únia mala stále zastúpenie v globálnych inštitúciách, pričom konkrétne spomenul Bezpečnostnú radu OSN a skupinu G20, ktoré združujú hlavné ekonomické mocnosti sveta.



"Výzvy, ktorým čelíme, nemôžeme vyriešiť" bez Afriky. "To je fakt," uviedol Biden.



"Toto partnerstvo nie je o vytváraní politických záväzkov, nie o vytváraní závislosti, ale o stimulovaní spoločného úspechu a vytváraní príležitostí," povedal a zdôraznil, že "hospodárska transformácia Afriky závisí od dobrej správy vecí verejných, zdravých ľudí a cenovo dostupnej energie.



Špecifikoval, že americká administratíva má v úmysle poskytnúť Afrike počas nasledujúcich troch rokov 55 miliárd dolárov na rôzne oblasti, ako sú digitálne technológie, infraštruktúra, zdravotníctvo a boj proti zmene klímy.



AFP poznamenala, že USA - na rozdiel od Číny, ktorá nemá problém obchodovať so všetkými africkými režimami - aj počas prebiehajúceho summitu kladú dôraz na hodnoty demokracie, aj keď Biden pozval do Washingtonu i afrických lídrov považovaných za autoritárskych.



"Spojené štáty budú vždy riadiť svojimi hodnotami," povedal Biden africkým lídrom a vysvetlil: "Podpora demokracie, rešpektovanie právneho štátu, oddanosť ľudským právam, zodpovedná vláda, to všetko je súčasťou našej DNA."



Počas summitu Biden tiež prisľúbil podporu USA pre trvalé sídlo Africkej únie v zoskupení G20, v ktorom je jedným zástupcom Afriky Juhoafrická republika.



Agentúra AFP dodala, že v otázke začlenenia Africkej únie do G20 sú už predstavitelia USA v kontakte s Indiou, ktorá bude tomuto zoskupeniu v roku 2023 predsedať.



Summit v podobnom formáte sa naposledy konal v roku 2014 za vlády prezidenta Obamu.