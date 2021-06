Biden plánuje navštíviť Surfside, kde pri páde budovy zahynulo 12 ľudí

Surfside/Washington 30. júna (TASR) - V troskách zrútenej bytovej budovy v meste Surfside v americkom štáte Florida našli ďalšiu obeť a počet mŕtvych po nešťastí tak stúpol na 12. Stále je nezvestných 149 ľudí. V utorok o tom informovala Daniella Levineová Cavaová, najvyššia predstaviteľka okresu Miami-Dade, kde sa mesto nachádza.



Predstavitelia floridského krízového štábu zároveň požiadali federálnu vládu o ďalší pátrací a záchranný tím, uviedla tlačová agentúra AP.



Tamojší volení zástupcovia v utorok prisľúbili, že podniknú komplexné vyšetrovanie štvrtkového pádu časti 12-poschodovej budovy a zriadia komisiu, ktorá preskúma nešťastie "z každého možného uhla", aby sa zabránilo ďalšiemu takémuto katastrofálnemu zlyhaniu.



Levineová Cavaová povedala, že ona a jej spolupracovníci sa stretnú okrem iných so stavebnými expertmi a geológmi, aby prehodnotili otázky bezpečnosti stavieb a vypracovali odporúčania. Tie "zaistia, že takáto tragédia sa už nikdy, nikdy znovu nestane", dodala.



Americký prezident Joe Biden plánuje vo štvrtok navštíviť mesto Surfside.



Ako píše agentúra DPA, Biden a jeho manželka, prvá dáma Jill Bidenová, sa stretnú s rodinami obetí, ako aj so záchranármi, ktorí na mieste nešťastia zasahovali.



"Chcú sa poďakovať hrdinským pátracím a záchranným tímom a všetkým, ktorí na mieste neúnavne a nepretržite pracujú, a stretnúť sa s rodinami, ktoré táto strašná tragédia postihla," povedala v utorok novinárom hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.



Biden sa chce podľa Psakiovej uistiť, že štátne a miestne úrady majú dostatok prostriedkov. Hovorkyňa ďalej uviedla, že Biden podporuje prípadné vyšetrovanie okolností pádu Národným ústavom pre štandardy a technológie (NIST).



Tento ústav, ktorý v minulosti vyšetroval napríklad pád Dvojičiek, už vyslal na miesto nešťastia tím šiestich vedcov.



Príčiny pádu budovy v bytovom komplexe Champlain Towers South už sú predmetom vyšetrovania. Správa statikov z októbra 2018, ktorú v piatok zverejnili tamojšie úrady, však hovorí o závažných poškodeniach na statike budovy pod bazénom a o "zníženej kvalite betónu" v podzemnej garáži 12-poschodovej obytnej budovy nachádzajúcej sa v blízkosti mora. "Aj keď sú niektoré z týchto nedostatkov menej závažné, väčšinu poškodeného betónu je potrebné včas opraviť," uviedol v správe jej autor Frank Morabito.



Dokument z roku 2018 bol vypracovaný v rámci príprav na veľkú rekonštrukciu, ktorá sa mala začať v tomto roku. To, či poškodenie popísané v správe súvisí s so štvrtkovou tragédiou, nie je v súčasnosti známe.