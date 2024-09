Biden plánuje tento týždeň navštíviť oblasti poškodené hurikánom

Washington 30. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden tento týždeň navštívi oblasti Spojených štátov, postihnuté vyčíňaním hurikánu Helene, ktorý si už vyžiadal niekoľko desiatok mŕtvych. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na Biely dom.



Biden tento týždeň plánuje bezodkladne navštíviť juhovýchodné regióny USA, za predpokladu že jeho prítomnosť "nenaruší prebiehajúce záchranné operácie".



Americký prezident sa v nedeľu podvečer informoval o ničivých následkoch búrky, ktorá za sebou zanechala značnú spúšť v juhovýchodných častiach USA. Novinárom Biden povedal, že rozsah škôd je "šokujúci" a jeho administratíva pomáha postihnutým štátom "všetkým čo má" k dispozícii.



Bývalý prezident Donald Trump počas svojej predvolebnej kampane uviedol, že navštívi mesto Valdosta, v štáte Georgia, aby sa oboznámil so škodami spôsobenými ničivým živlom. Ide o jedno z rozhodujúcich miest v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, kde sa očakáva tesný výsledok.



Hurikán Helene vo štvrtok neskoro večer zasiahol USA v riedko obývanej oblasti Big Bend na Floride ako búrka druhej najvyššej, 4. kategórie. V piatich štátoch si podľa údajov z nedele vyžiadal viac ako 60 mŕtvych. Okrem 11 mŕtvych v Severnej Karolíne hlásili najmenej 23 mŕtvych v Južnej Karolíne, v Georgii zahynulo najmenej 17 ľudí, na Floride najmenej 11, jedna osoba zomrela vo Virgínii.



Harrisová plánuje navštíviť štáty zasiahnuté hurikánom



Americká viceprezidentka a kandidátka demokratov na prezidenta Kamala Harrisová plánuje navštíviť oblasti USA zasiahnuté hurikánom Helene, hneď ako to bude možné bez toho, aby narušila záchranárske operácie. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na Biely dom.



Harrisovú o priebehu záchranárskych prác informovali na palube lietadla Air Force Two, počas letu na predvolebné mítingy v západných štátoch USA. Harrisová sa takisto spojila s guvernérom Severnej Karolíny Roy Cooperom, guvernérom Floridy Ronom DeSantisom a guvernérom štátu Georgia Brianom Kempom a prebrala s nimi aktuálne potreby postihnutých regiónov.