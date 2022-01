Biden plánuje vyslať ďalších vojakov do východnej Európy

Washington 29. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že v dôsledku krízovej situácie na ukrajinsko-ruskej hranici Spojené štáty plánujú posilniť vojenskú prítomnosť NATO v regióne nasadením ďalších vojakov do krajín východnej Európy. Uviedla to v sobotu agentúra DPA.



V piatok Biden vyhlásil, že Spojené štáty v "bezprostrednej budúcnosti" presunú ďalších vojakov do regiónu a dodal, že ich "nebude veľa" - avšak presné počty nešpecifikoval.



Spojené štáty v pondelok oznámili, že uvádzajú 8500 vojakov do stavu "zvýšenej pohotovosti" v dôsledku vývoja súvisiaceho s Ukrajinou. Tento krok Bidenovi odporučil minister obrany Lloyd Austin, aby tak boli vojaci pripravení na potenciálne nasadenie v Európe. Podľa Bidena nejde zo strany USA o "provokáciu", ale o uistenie spojencov o americkej podpore. Zároveň uistil, že nemá v úmysle vyslať amerických vojakov alebo sily NATO na Ukrajinu