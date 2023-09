Biden po hurikáne Idalia povedal obyvateľom: Máte sa o koho oprieť

Live Oak 3. septembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden si v sobotu počas letu vrtuľníkom prezrel škody spôsobené hurikánom Idalia na severe štátu Florida, potom sa vydal pešo na prehliadku mesta Live Oak, ktoré sa spamätáva z vyčíňania živlu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Pri prezidentovi chýbal guvernér Floridy Ron DeSantis, republikánsky kandidát v prezidentských voľbách v roku 2024. Odmietol prísť a vyhlásil, že prítomnosť Bidena a bezpečnostné opatrenia na jeho ochranu brzdia záchranárske práce po prírodnej katastrofe.



Biden na otázku o neprítomnosti svojho súpera odpovedal, že nie je takýmto vývojom situácie sklamaný, ale ocenil príchod Ricka Scotta, jedného z dvoch amerických republikánskych senátorov za štát Florida.



Prezident prisľúbil obyvateľom Floridy všetku mysliteľnú pomoc federálnej vlády.



"Som tu dnes preto, aby som Floriďanom a ľuďom v juhovýchodnej oblasti (USA) odovzdal jasné posolstvo," povedal Biden po pešej prehliadke. Stál blízko kostola, ktorého časti plechovej strechy strhol silný vietor hurikánu Idalia, a blízko domu čiastočne zničeného spadnutým stromom.



"Ako som povedal vášmu guvernérovi, ak niečo váš štát potrebuje, som pripravený túto pomoc zmobilizovať. Nech je to čokoľvek súvisiace s týmito búrkami. Váš štát sa má o koho oprieť a my budeme pri vás, až kým sa všetko neopraví," dodal Biden.



Predtým starosta mesta Live Oak, ktoré sa nachádza približne 130 kilometrov od Tallahassee, hlavného mesta Floridy, sa poďakoval Bidenovi a prvej dáme Jill Bidenovej za návštevu. "Ďakujem, že ste nám ukázali, že sme pre vás dôležití," vyhlásil starosta Frank Davis.



"Každý si myslí, že Florida je bohatá, ale tento okres nepatrí k tým najbohatším v štáte a sú tu ľudia, ktorí trpia," vysvetlil Davis. Povedal, že nevie o nikom, kto by pri hurikáne zahynul alebo bol vážne zranený.



Bidena o škodách spôsobených živlom poinformovali na základnej škole Suwannee Pineview Elementary School. Miestni predstavitelia ocenili včasné vyhlásenia Bieleho domu reagujúce na katastrofu a aj rýchle dodanie federálnej pomoci.



Idalia dorazila na Floridu v stredu ráno ako hurikán tretej kategórie a zasiahla pomerne riedko obývanú oblasť Big Bend (Veľký záhyb). Zapríčinila rozsiahle záplavy a skazu, potom sa presunula na sever, kde bičovala štáty Georgia, Južná Karolína a Severná Karolína.