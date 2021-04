Biden po kritike zvýši horný limit na počet utečencov prijatých do USA

Washington 18. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden oznámil v sobotu, že zvýši horný limit na počet utečencov prijatých do USA v tomto fiškálnom roku.



Ako si všíma agentúra Reuters, Biden ešte v piatok podpísal nariadenie predlžujúce do septembra platnosť horného limitu 15.000 prijatých utečencov, ktorý nastavil jeho predchodca Donald Trump. To však vyvolalo vlnu pobúrenia medzi Bidenovými demokratickými spolustraníkmi v americkom Kongrese.



Bidenova administratíva totiž ešte vo februári oznámila, že tento limit plánuje zvýšiť na 62.500, pripomína Reuters.



Zvýšenie limitu avizovala v reakcii na kritiku ešte v piatok aj hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. Zároveň však uviedla, že zvýšenie na avizovaných 62.500 prijatých utečencov je nepravdepodobné. Dôvodom sú podľa Psakiovej problémy, ktoré vláda zdedila po predchádzajúcej administratíve.



Bidenov opatrný prístup v súvislosti s migráciou je výsledkom toho, že nový prezident nechce pôsobiť "príliš otvorene" alebo "mäkko", uviedol pre Reuters nemenovaný vládny predstaviteľ.



Otázka migrácie je jednou z hlavných výziev pre prezidenta Joea Bidena, ktorý počas predvolebnej kampane avizoval humánnejšie zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl, pripomína agentúra AFP. Príliv migrantov však momentálne zahlcuje existujúcu infraštruktúru na hraniciach a prevládajúci názor je, že Bidenova administratíva situáciu nemá pod kontrolou.



Zvýšený počet migrantov, snažiacich sa dostať do Spojených štátov, je pre toto ročné obdobie bežný, pripomína AFP.



Opoziční republikáni však tvrdia, že ide o mimoriadnu krízu zapríčinenú tým, že administratíva demokrata Bidena zmiernila tvrdú protiimigračnú politiku zavedenú predchádzajúcim prezidentom Donaldom Trumpom.