Biden po prepustení Grinerovej: Nezabúdame ani na väzneného P. Whelana

Washington 8. decembra (TASR) - Spojené štáty nezabúdajú na bývalého príslušníka námornej pechoty USA Paula Whelana, ktorý je väznený v Rusku, a nikdy sa nevzdajú snáh o jeho prepustenie. Vo štvrtok to uviedol americký prezident Joe Biden po tom, čo Moskva po dohode s Washingtonom prepustila väznenú americkú basketbalistku Brittney Grinerovú. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Whelana, ktorý má americký, britský, kanadský aj írsky pas, v júni 2020 odsúdili za špionáž na 16 rokov väzenia s vysokým stupňom stráženia. Podľa jeho právnika sa Whelan stále nachádza vo väzení a pokračuje dialóg o jeho prepustení v rámci výmeny väzňov.



"Dnes je moja rodina celá," povedala Cherelle Grinerová, manželka prepustenej basketbalistky. Zároveň však vyzvala na prepustenie Whelana.



Rusko prepustilo Grinerovú výmenou za obchodníka so zbraňami Viktora Buta, ktorý si odpykával trest v USA. "(Grinerová) je v bezpečí, je v lietadle na ceste domov," povedal Biden. Dodal, že uplynulé mesiace boli pre basketbalistku "peklom, no je v dobrej nálade".



Výmena Grinerovej a Buta sa uskutočnila na letisku v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí, oznámilo vo štvrtok ruské ministerstvo zahraničných vecí. Dodalo, že But je už v lietadle smerujúcom do Ruska.



Dvojnásobnú olympijskú víťazku Grinerovú (32) v Rusku zadržali vo februári, keď pri colnej kontrole na moskovskom letisku v jej batožine našli konopný olej do elektronických cigariet. V novembri nastúpila do trestaneckej kolónie, kde si mala odpykať deväťročný trest za pašovanie drog.



Viktora Buta, prezývaného "Obchodník so smrťou", zatkli v marci 2008 v Thajsku v rámci operácie amerických bezpečnostných síl. V roku 2012 ho americký súd odsúdil na 25 rokov väzenia. Podľa agentúry AP rozhodnutie Bidena schváliť prepustenie Buta ukazuje, akému tlaku čelila americká administratíva v súvislosti so snahami o prepustenie tejto basketbalistky.