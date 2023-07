Biden po samite NATO pricestoval do Fínska

Helsinki 13. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu pricestoval do Fínska, ktoré v apríli vstúpilo do NATO. Stretne sa tam s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom a premiérmi ďalších severských krajín.



Prezidentský špeciál Air Force One pristál na letisku v Helsinkách o 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Biden dorazil do Fínska z litovského hlavného mesta Vilnius, kde sa zúčastnil na dvojdňovom samite NATO.



Fínsko, ktoré má s Ruskom vyše 1300 kilometrov dlhé hranice, ukončilo svoju vojenskú neangažovanosť a vstúpilo do NATO v reakcii na vlaňajšiu ruskú inváziu na Ukrajinu.



Biden bude prvým prezidentom USA, ktorý navštívi Helsinki od samitu bývalého šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pred piatimi rokmi.



Okrem Niinistöa a fínskeho premiéra Petteriho Orpa sa Biden vo štvrtok stretne aj so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom, nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störeom, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a islandskou premiérkou Katrín Jakobsdóttir.



Témou ich rokovaní bude spolupráca medzi severskými krajinami a Spojenými štátmi v oblasti bezpečnosti, životného prostredia a technológií.



Fínsko je poslednou zastávkou Bidena na jeho európskom turné. V pondelok navštívil Britániu, kde sa stretol s kráľom Karolom III. a britským premiérom Rishim Sunakom. Nasledujúce dva dni strávil na zmienenom samite NATO v Litve.