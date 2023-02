Biden po sérii pochybení odvolal správcu Kapitolu

Washington 14. februára (TASR) — Prezident USA Joe Biden po sérii pochybení odvolal architekta Kapitolu Bretta Blantona, zodpovedného za správu historickej budovy amerického Kongresu a okolitých pozemkov. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AP.



O odvolaní Blantona, ktorý bol vymenovaný ešte za vlády predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa, informoval v pondelok večer Biely dom.



Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kongresu USA Kevin McCarthy predtým vyhlásil, že stratil dôveru v Blantona a jeho schopnosť naďalej vykonávať svoju funkciu. "Mal by odstúpiť z funkcie alebo by ho mal prezident Biden okamžite odvolať," uviedol McCarthy.



Federálny Úrad generálneho inšpektora v správe z vlaňajšieho októbra odhalil sériu Blantonových "administratívnych, etických a politických pochybení". Podľa inšpektora sa nedopúšťal len manažérskych, ale aj osobných zlyhaní, napríklad umožnil rozsiahle zneužívanie vládnych vozidiel členmi svojej rodiny.



Tlak na Blantona ešte zosilnej po jeho minulotýždňovom vypočúvaní pred členmi administratívneho výboru Snemovne reprezentantov, na ktorom boli prerokované zistenia generálneho inšpektora. Najavo vyšli aj ďalšie skutočnosti, napríklad to, že Blanton sa nenachádzal na svojom pracovisku 6. januára 2021, keď na sídlo Kongresu zaútočili stúpenci Donalda Trumpa.



Trumpov nominant Blanton pôsobil ako architekt Kapitolu od januára 2020. Tohto federálneho úradníka s desaťročným mandátom vymenúva do funkcie prezident, ktorému sa aj zodpovedá. Jeho nomináciu potvrdzuje aj Senát Kongresu USA.



Architekt Kapitolu má okrem správy a údržby budov a pozemkov na starosti aj organizáciu prezidentských inaugurácií a ďalších podujatí, ktoré sa konajú v sídle alebo okolí Kongresu.