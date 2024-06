Biden po slabom výkone v dueli na CNN nemieni odstúpiť z boja

Raleigh/Washington 28. júna (TASR) — Americký prezident Joe Biden po slabom výkone v štvrtkovom televíznom dueli so svojím predchodcom Donaldom Trumpom odmietol výzvy, aby si Demokratická strana vybrala nového kandidáta do novembrových volieb. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



"Nepohybujem sa tak svižne ako kedysi, nehovorím tak plynulo ako kedysi, nediskutujem tak dobre ako kedysi, ale viem povedať pravdu," povedal Biden počas piatkového predvolebného mítingu v meste Raleigh v štáte Severná Karolína.



"Dokážem rozlíšiť dobro od zla. Viem, ako robiť túto prácu. Viem, ako veci dotiahnuť do konca. Viem, čo vedia milióny Američanov: Keď ste na dne, znova vstanete," pokračoval Biden.



Svojich priaznivcov ubezpečil, že už by nekandidoval, keby z celého srdca neveril, že "túto prácu zvládne".



Bidena sa na sieti X zastal bývalý americký prezident Barack Obama. Uznal, že jeho výkon v dueli nebol dobrý, no tieto voľby sú podľa neho stále "voľbou medzi niekým, kto celý život bojoval za obyčajných ľudí, a niekým, kto sa stará len o seba," napísal Obama a dodal: "Včera večer sa nič nezmenilo."



Biden, vo veku 81 rokov, najstarší úradujúci prezident Spojených štátov, počas televíznej debaty na stanici CNN hovoril chrapľavým hlasom a opakovane nebol schopný dokončiť svoje myšlienky. O tri roky mladší Trump pôsobil oveľa energickejšie a sústredenejšie, hoci predniesol množstvo prehnaných alebo nepravdivých tvrdení, na ktoré jeho oponent väčšinou nereagoval.



Prieskum CNN ukázal, že 67 percent divákov považovalo Trumpa za víťaza duelu. V radoch demokratov však Bidenov výkon vyvolal podľa denníka New York Times znepokojenie a úvahy, či nie je neskoro nahradiť ho štyri mesiace pred prezidentskými voľbami mladším kandidátom.



Podľa predbežných údajov spoločnosti Nielsen si štvrtkovú prezidentskú debatu pozrelo zhruba 48 miliónov divákov. Ich prvý súboj v roku 2020 sledovalo okolo 73 miliónov ľudí.



CNN vysielala diskusiu v novom formáte, keď dala účastníkom dve minúty na odpoveď na otázku a jednu minútu na reakciu na oponenta. Navyše im vypla mikrofóny, ak tieto limity prekročili. V štúdiu neboli diváci a moderátori Dana Bashová a Jake Tapper v reálnom čase neoverovali, či kandidáti hovoria pravdu.