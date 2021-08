Biden po útokoch v Kábule nariadil vypracovať plány na útoky proti IS

Washington 27. augusta (TASR) - Americký prezident USA Joe Biden vo štvrtok oznámil, že nariadil vojenským veliteľom vypracovať operačné plány na útoky na vedenie, majetok a zariadenia teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Jeho slová zazneli v Bielom dome niekoľko hodín po bombových útokoch v blízkosti letiska v afganskej metropole Kábul, pri ktorých zahynulo 12 amerických vojakov a 15 ďalších utrpelo zranenia.



Biden označil zabitých amerických vojakov za "hrdinov, ktorí sa zapojili do nebezpečnej, nezištnej misie na záchranu životov ostatných". Podľa jeho slov boli súčasťou v dejinách nevídaného evakuačného úsilia, pri ktorom sa podarilo "za 11 dní dostať do bezpečia viac ako 100.000 amerických občanov, amerických partnerov a Afgancov, ktorí nám a ďalším pomáhali".



"Tí, ktorí vykonali tento útok, ako aj ktokoľvek iný, kto želá Amerike ujmu, vedzte: Neodpustíme. Nezabudneme. Budeme vás prenasledovať a prinútime vás zaplatiť."



Podľa svetových agentúr zahynulo pri samovražedných bombových útokoch pri letisku Hámida Karzaja aj približne 60 afganských civilistov a 150 ďalších utrpelo zranenia. K útokom sa prihlásil IS. Afganské militantné hnutie Taliban, ktoré nedávno obsadilo krajinu, tieto útoky odsúdilo.



Biden vyhlásil, že "odpovieme silou a precízne - v čase, na mieste a spôsobom, ktorý si sami zvolíme". Podľa televízie CNN však odmietol poskytnúť podrobnosti o načasovaní akcie.



"Títo teroristi z IS nevyhrajú. Zachránime Američanov. Dostaneme našich afganských spojencov von. Naša misia bude pokračovať. Amerika sa nenechá zastrašiť," zdôraznil Biden.



Na otázku, či si myslí, že bolo chybou spoliehať sa na Taliban, že zaistí obvod kábulského letiska, Biden odpovedal: "Nie, nemyslím.. Nikto im (talibom) neverí... Ale je v ich vlastnom záujme, aby sme odišli."



Podľa Bidena zatiaľ neexistujú dôkazy o nejakej tajnej dohode medzi Talibanom a IS, ktorá by mala za následok útoky na letisko.



Biden ďalej povedal, že evakuačná misia USA bude pokračovať a nenechajú sa "odradiť teroristami". Taktiež zdôraznil, že si za svojím rozhodnutím stiahnuť sa z Afganistanu stojí. "Nikdy som nebol toho názoru, že by sme mali obetovať americké životy, aby sme sa pokúsili vytvoriť demokratickú vládu v Afganistane; v krajine, ktorá nikdy v celej svojej histórii nebola zjednotenou krajinou," povedal.



"Našim záujmom bolo zabrániť al-Káide, aby sa znova objavila, v prvom rade dostať (Usámu) bin Ládina, zmiesť al-Káidu v Afganistane a zabrániť tomu, aby sa to už neopakovalo. Ako som už stokrát povedal, terorizmus metastázoval po celom svete. Máme väčšie hrozby prichádzajúce z iných krajín, oveľa bližšie k USA... Dámy a páni, bolo načase ukončiť 20-ročnú vojnu," doplnil.



Biden zároveň potvrdil 31. august ako konečný termín odchodu amerických vojakov z Afganistanu. Ale ako poznamenal, aj po tomto termíne sa USA pokúsia evakuovať z krajiny niektorých afganských žiadateľov o špeciálne imigrantské víza.