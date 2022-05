Biden po útoku na základnej škole navštívi štát Texas

Washington 25. mája (TASR) - Prezident USA Joe Biden v stredu uviedol, že čoskoro odcestuje do amerického štátu Texas, kde počas utorkovej streľby prišlo o život 19 detí a dvaja učitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP a televízie CNN.



"Jill a ja odcestujeme do Texasu v nasledujúcich dňoch, stretneme sa s rodinami (obetí) a dáme im najavo, že vnímame ich bolesť," povedal Biden v Bielom dome. Zároveň vyjadril nádej, že poskytne aspoň malú útechu tejto "komunite, ktorá je v šoku a smútku".



"Myslím si, že ako národ tu musíme pre nich byť všetci," uviedol podľa CNN americký prezident. Zároveň vyzval Spojené štáty, aby túto kolektívnu bolesť po utorkovej streľbe v Texase premenili na politickú akciu.



"A musíme sa opýtať, kedy už v mene Boha urobíme to, čo je potrebné, aby sme urobili - ak už nie úplne zastavili, tak aspoň zásadne zmenili mieru krviprelievania, ktoré sa deje v tejto krajine," cituje Bidena CNN.



Prezident USA zároveň zopakoval svoje vyjadrenia z utorka krátko po návrate z Ázie, keď vyhlásil, že je "chorý a unavený z toho, čo sa deje".



Biden ďalej uviedol, že "jedným skromným krokom", ktorý by americký Kongres mohol okamžite podniknúť, by bolo potvrdenie jeho nominanta na vedenie federálneho Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) Steva Dettelbacha, ktorý v stredu počas vypočúvania v americkom Senáte prisľúbil, že nebude ovplyvnený politickými úvahami.



Senát by ho mal podľa Bidena "bezodkladne" v tejto funkcii potvrdiť, uvádza CNN.



Americký prezident zároveň v stredu podpísal výkonný príkaz vyžadujúci nové pravidlá pre použitie sily pre políciu, píše stanica BBC. V súvislosti s masakrou v Uvalde pritom obhajoval kontrolu zbraní, čo je dlhodobou prioritou jeho Demokratickej strany.



"Práve včera v Uvalde zasiahli statoční miestni dôstojníci a príslušníci pohraničnej hliadky, aby zachránili toľko detí, koľko mohli," podotkol Biden.



Príslušník pohraničnej hliadky, ktorý sa v čase streľby nachádzal v blízkosti základnej školy, podľa tamojších úradov vtrhol do budovy a zastrelil ozbrojenca. Ďalší policajti údajne rozbili okná, aby pomohli deťom uniknúť zo školy, uvádza BBC. Motív strelca zostáva naďalej nejasný.



Základnú školu Robb Elementary School navštevuje takmer 600 žiakov vo veku okolo sedem až desať rokov. Ide o najhoršiu masakru tohto druhu na základnej škole v USA od decembra 2012, keď na základnej škole Sandy Hook v meste Newtown v štáte Connecticut vtedy 20-ročný Adam Lanza zabil 26 ľudí vrátane 20 detí.