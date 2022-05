Biden po útoku v Texase vyzval na prísnejšiu kontrolu strelných zbraní

Uvalde 25. mája (TASR) - Prezident USA Joe Biden vyzval v noci na stredu počas emotívneho prejavu k národu v Bielom dome na nové obmedzenia predaja strelných zbraní po tom, ako pri utorňajšej streľbe na základnej škole v štáte Texas prišlo o život 19 detí. TASR správu prevzala od agentúr AP, AFP a stanice CNN.



"Kedy sa, preboha, postavíme proti zbrojárskej lobby? Kedy, preboha, urobíme to, čo treba urobiť?" spýtal sa Biden v súvislosti s prísnejšou kontrolou zbraní.



"Prečo sme ochotní žiť s týmto krviprelievaním? Prečo to stále dopúšťame?" pýtal sa ďalej šéf Bieleho domu a následne dodal: "Je čas konať."



V podobnom duchu sa vyjadrila aj americká viceprezidentka Kamala Harrisová: "Musíme mať odvahu podniknúť kroky... aby sme zabezpečili, že sa niečo také už nikdy nezopakuje."



K streľbe došlo v utorok okolo poludnia miestneho času na základnej škole Robb Elementary School v meste Uvalde, ležiacom približne 135 kilometrov západne od mesta San Antonio.



Guvernér Texasu Greg Abbott na tlačovej konferencii uviedol, že podozrivý zo streľby, identifikovaný ako 18-ročný Salvador Ramos, vstúpil do školy vyzbrojený zbraňou a možno aj puškou a spustil paľbu. Motív jeho činu nebol bezprostredne známy.



Guvernér dodal, že strelca, miestneho obyvateľa a občana USA, pravdepodobne zabili zasahujúci policajti. Udalosť už vyšetrujú príslušné orgány. Útočník konal sám.



Senátor za štát Texas Roland Gutierrez neskôr s odvolaním sa na políciu oznámil, že pri streľbe boli zabití aj traja dospelí. CNN neskôr priniesla informáciu, že podľa texaského ministerstva pre verejnú bezpečnosť boli zabité dve dospelé osoby. Zatiaľ nie je jasné, či tento údaj zahŕňal aj strelca. Podľa Gutierreza tínedžer pred samotným útokom postrelil svoju starú mamu.



Bezprostredne nebolo jasné, koľko ľudí bolo pri streľbe zranených. Nemocnica Uvalde Memorial Hospital už predtým uviedla, že sanitkou alebo autobusom bolo privezených 13 detí. Ďalšia nemocnica informovala, že 66-ročná žena je v kritickom stave.



Základnú školu Robb Elementary School navštevuje takmer 600 žiakov vo veku okolo sedem až desať rokov.



Ide o najhoršiu masakru tohto druhu na základnej škole v USA od decembra 2012, keď na základnej škole Sandy Hook v meste Newtown v štáte Connecticut vtedy 20-ročný Adam Lanza zabil 26 ľudí vrátane 20 detí.