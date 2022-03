Biden počas cesty do Európy navštívi aj Poľsko

Ukrajinskí utečenci sedia v sobotu 19. marca 2022 na lavičke neďaleko špeciálneho aplikačného bodu na Národnom štadióne vo Varšave v Poľsku. Foto: TASR/AP

Washington 21. marca (TASR) – Americký prezident Joe Biden navštívi tento týždeň počas cesty do Európy aj Poľsko, kde bude viesť rozhovory o medzinárodnom úsilí o podporu Ukrajiny a ďalších opatreniach voči Rusku v dôsledku jeho invázie. Oznámil to v nedeľu Biely dom. TASR informácie priniesla na základe správ televízie CNN a agentúr AP, AFP a DPA.Biden, ktorý odcestuje z Washingtonu v stredu, navštívi najskôr Brusel, kde sa vo štvrtok 24. marca zúčastní na summitoch NATO, skupiny G7 i Európskej únie.Následne na program svojej cesty pridal Varšavu, kam pocestuje v piatok. V sobotu tam má naplánované stretnutie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.píše sa vo vyhlásení.Poľsko, do ktorého prišli viac než dva milióny utečencov z Ukrajiny, patrí k najotvorenejším zástancom toho, aby spojenci z NATO zvážili väčšiu angažovanosť v snahách zastaviť krviprelievanie v jeho susednej krajine, pripomína AP.Predstavitelia Bieleho domu predtým uviedli, že Biden nemá v pláne cestovať na Ukrajinu. Prezident USA a ďalší lídri NATO opakovane zdôraznili, že aj keď ich krajiny budú poskytovať zbrane a ďalšiu obrannú pomoc Ukrajine, sú odhodlaní vyhnúť sa akejkoľvek eskalácii, pri ktorej by hrozila širšia vojna s Ruskom.Biely dom tiež oznámil, že v pondelok absolvuje Biden videokonferenciu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, talianskym premiérom Mariom Draghim a britským ministerským predsedom Borisom Johnsonom.