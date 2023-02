Biden počas cesty na Ukrajinu strávil desať hodín vo vlaku

Washington/Varšava 21. februára (TASR) - Nečakaná návšteva prezidenta Spojených štátov Joea Bidena v Kyjeve podliehala prísnemu utajeniu. Šéf Bieleho domu počas cesty na Ukrajinu absolvoval aj desaťhodinovú jazdu vlakom z Poľska. Detaily Bidenovej návštevy v Kyjeve v noci na utorok opísali agentúry AP a AFP, informuje TASR.



Cesta šéfa Bieleho domu začala už v nedeľu o 04.00 h miestneho času (10.00 h SEČ) vo vojenskom hangári blízko Washingtonu. Americký prezident si na cestu do Európy nevybral lietadlo Air Force One, ktorým štandardne lieta na štátne návštevy, ale nastúpil na palubu menšieho Boeingu 757 známeho pod označením C-32.



V lietadle sa spolu s Bidenom nachádzali osobní strážcovia, malý tím lekárov, prezidentovi poradcovia a dvaja novinári, ktorí museli prisľúbiť mlčanlivosť a odovzdať mobilné telefóny.



Lietadlo s Bidenom malo medzipristátie na vojenskej základni v nemeckom meste Ramstein, kde dotankovalo palivo a následne s vypnutým transpondérom pokračovalo na poľské letisko Rzeszow-Jasionka, cez ktoré od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prúdia dodávky americkej pomoci pre Kyjev.



V poľskom meste Przemysl, ktoré sa nachádza blízko ukrajinských hraníc, Biden nasadol na vlak a absolvoval desaťhodinovú cestu do Kyjeva, kam dorazil v pondelok na svitaní.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan uviedol, že Bidenova cesta do ukrajinskej metropoly sa pripravovala niekoľko mesiacov, avšak konečné rozhodnutie padlo len minulý piatok. Biely dom o plánovanej Bidenovej návšteve Ukrajiny však Moskvu vopred upovedomil.



Biden sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov dolárov, vrátane munície pre salvové raketomety HIMARS, ktoré USA darovali Ukrajine už predtým.



Námestník poľského ministra zahraničných vecí Piotr Wawrzyk zároveň v pondelok večer oznámil, že Joe Biden už pricestoval do Poľska.