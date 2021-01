Biden počas prvého dňa v úrade predstaví reformu migračnej politiky

Washington 19. januára (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden plánuje v stredu, počas svojho prvého dňa v úrade, predstaviť zásadnú reformu migračnej politiky. Na základe Bidenovho návrhu by zhruba 11 miliónov ľudí, žijúcich v USA nelegálne, mohlo do ôsmich rokov získať americké občianstvo.



Ako napísala v utorok agentúra AP, pôjde o výrazný odklon od tvrdej imigračnej politiky Bidenovho predchodcu Donalda Trumpa.



Po štyroch rokoch Trumpovej reštriktívnej imigračnej politiky a masových deportácií tento legislatívny návrh predstavuje jeden z hlavných prísľubov Bidenovej predvolebnej kampane, ktorý bol adresovaný latinskoamerickým voličom a ďalším prisťahovaleckým komunitám.



Osoby nelegálne žijúce v USA budú môcť do piatich rokov získať zelenú kartu, teda povolenie na dočasný pobyt: ak prejdú bezpečnostnými previerkami, budú platiť dane a splnia ďalšie základné podmienky. Ak sa rozhodnú uchádzať sa o získanie občianstva, bude nasledujúce tri roky prebiehať proces jeho nadobudnutia.



Pre niektoré osoby bude tento proces prebiehať dokonca rýchlejšie. Mladí ľudia, ktorí do USA prišli ako deti, poľnohospodárski pracovníci či ľudia s dočasným ochranným štatútom si budú môcť žiadosť o zelenú kartu podať skôr v prípade, že budú pracovať, študovať alebo spĺňať iné kritériá.



Biden predtým ostro kritizoval Trumpovu imigračnú politiku a označil ju za "neúprosný útok" na americké hodnoty. Prisľúbil, že napraví spôsobené "škody", pričom zachová aj zmysluplné opatrenia na ochranu hraníc.



Ľudia, ktorí v posledných rokoch žili v Spojených štátoch bez právneho štatútu, tak na základe reformy demokrata Bidena dostanú šancu, ako čo najrýchlejšie získať americké občianstvo. Keďže však návrh v rozsahu stoviek strán nezahŕňa opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na hraniciach, ktoré presadzujú republikáni, nie je jasné, či má v silne polarizovanom americkom Kongrese šancu na schválenie, píše AP.