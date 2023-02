Biden poďakoval jordánskemu kráľovi Abdalláhovi II. za partnerstvo

Washington 3. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden poďakoval vo štvrtok jordánskemu kráľovi Abdalláhovi II. za partnerstvo a úlohu, ktorú on a jeho krajinu zohrávajú pri stabilite na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Biden s Abdalláhom a jordánskym korunným princom Husajnom absolvovali spoločný obed, počas ktorého americký prezident "znovu potvrdil blízku a trvajúcu podstatu priateľstva medzi Spojenými štátmi a Jordánskom," uviedol Biely dom vo vyhlásení.



V súvislosti s rastúcim napätím okolo mešity al-Aksá, ktorá sa nachádza na Chrámovej hore v Jeruzaleme a je posvätná pre židov aj moslimov, poukázal Biden na potrebu zachovania jej historického statusu quo.



Mešita al-Aksá je tretím najposvätnejším miestom islamu a toto miesto považujú za posvätné aj židia. Podľa dlhodobého status quo môžu mešitu navštevovať v určitom čase aj ľudia nevyznávajúci islam, no nesmú sa tam modliť. V posledných rokoch sa však stále viac židov, väčšinou izraelských nacionalistov, chodí do tejto mešity potajme modliť, čo hnevá Palestínčanov.



Napätie vyvolala aj januárová návšteva izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira na Chrámovej hore, ktorú medzinárodné spoločenstvo odsúdilo.



Biden uznal aj "kľúčovú úlohu" Jordánska ako správcu moslimských svätých miest v Jeruzaleme.



V súvislosti s izraelsko-palestínskym konfliktom Biden zopakoval pozíciu Spojených štátov, ktoré podporujú riešenie v podobe dvoch štátov, dodáva AP.